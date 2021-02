Le sable du Sahara va colorer le ciel de Moselle

"Si vous avez lavé vos véhicules avec le retour des beaux jours, ces poussières pourraient les salir de nouveau" prévient le site Météo Lor'. En effet, en plus du soleil et de la douceur qui accompagnent ce week-end et le début de la semaine prochaine, le vent de secteur sud devrait apporter sur la Moselle et tout le Grand Est un nouveau nuage de poussière en provenance du Sahara.

Un premier épisode avait surpris début février, donnant à certains endroits du ciel lorrain une inhabituelle couleur jaune-orange.

Cette fois, précise Météo Lor', l'absence de précipitations devrait "limiter les retombées de ces poussières."

Le service européen de surveillance de l'atmosphère Copernicus prévoit en revanche une dégradation de la qualité de l'air dans les régions et les pays traversés par le nuage.