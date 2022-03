Le Sirocco va souffler ce mardi en Provence

Ce mardi, Météo France annonce de forts coups de vent qui vont nous apporter des températures et du sable du Sahara.

Le ciel de Provence va être modifié par le filtre ocre du Sirocco. A cause d'une dépression sur le Maroc, le vent du sud, le sirocco, nous apporte une nouvelle fois du sable du Sahara qui salit nos voitures quand il pleut. Heureusement, en l'occurrence, on ne prévoit pas de précipitations ce mardi dans notre région. Les températures vont grimper jusqu'à mercredi, avec des températures de 20 à 24 degrés en France, températures qu'on retrouve habituellement en mai. Ce mardi, les maximales monteront à 20° à Marseille et 18° à Toulon