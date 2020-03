Le soleil, comme remède au moral des Provençaux

Alors que certains Français sont confinés chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus et que la météo est capricieuse dans le Nord du pays, ce mercredi, dans le Sud, les Provençaux ont profité du grand beau temps sur les terrasses des cafés, comme à Aix-en-Provence.

Dans un peu plus d'une semaine, ce sera le printemps que certains attendent depuis longtemps. Quoique la journée de ce mercredi a pu calmer leur impatience, puisqu'en Provence, les températures ont dépassé les 20 degrés. Et les Provençaux étaient nombreux à en profiter en terrasse, comme un pied de nez au nouveau coronavirus.

C'était le cas, ce mercredi, à Aix-en-Provence. 23 degrés sur le cours Mirabeau, un petit vent. Juste ce qu'il faut pour Sophie, 51 ans, qui sirote un thé glacé au soleil : "C'est un temps magnifique. Je suis partie de chez moi avec un pull en cachemire et puis, finalement, je me retrouve en débardeur", dit-elle en reposant son verre. Et ce n'est pas le Covid-19 qui lui ferait renoncer à sa première séance bronzage de l'année : "Je ne pense pas que je choperais plus le coronavirus en débardeur. Je pense que ça ne change rien", plaisante-t-elle.

Les restaurateurs, météo-dépendants

Celui qui a retrouvé le sourire, c'est Jean-Baptiste, le patron de la Brasserie Cambarou : "On a servi deux fois plus de couverts, ce mercredi, par rapport aux jours précédents", détaille-t-il. C'est pour cette raison que ce restaurateur espère que ce beau temps va durer, pour contrer la baisse d'activité liée au coronavirus : "Avec un soleil comme ça, on n'a pas l'impression que le coronavirus est existant. La terrasse est pleine et on ne voit pas les gens inquiets."

Et si le soleil est bon pour les commerces, il est bon aussi pour la santé. Avant de repartir à Lyon, Julien, 24 ans, fait le plein de vitamines : "Oui, comme ça, j'arriverais mieux à combattre le coronavirus si je l’attrape", s'amuse le lyonnais qui embraye : "Je combat le coronavirus, mais pas la Corona !".

Plutôt que d'aller au café, certains jeunes aixois ont fait tomber le maillot pour se remettre au sport :