Le soleil continue de briller en Provence ce jeudi

La météo du jeudi 19 mars

Le soleil brille sans discontinuer du matin jusqu'au soir en Provence.

Dans les Alpes, l'après-midi, des nuages se forment, en Moyenne Durance ainsi qu'à l'Est d'un axe Sisteron-Castellane. Les éclaircies restent tout de même belles.

Vent faible.

Les températures

A Marseille : 7 pour les minimales, 19 pour les maximales

: 9 pour les minimales, 19 pour les maximales Dans les Bouches-du-Rhône : de 5 à 7 pour les minimales, de 19 à 21 pour les maximales.

La suite de la semaine

Vendredi : En Provence, quelques nuages le matin, soleil ensuite. Dans les Alpes : averses (limite pluie-neige à 1650 mètres)

Samedi : soleil.

Dimanche : risque d'averses ou de pluie.

Confinement et beau temps

Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment profiter du soleil et de ce temps printanier. Impossible de se promener : par exemple, le Parc National des Calanques est fermé aux randonneurs et au public. Seule solution : se ressourcer dans son jardin ou sur sa terrasse si on a la chance d'en avoir, ou faire le tour du pâté de maison muni de son attestation.