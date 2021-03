Mayenne : le soleil et la douceur c'est bien, mais la sécheresse pointe le bout de son nez

On a battu des records de température pour un mois de mars en Mayenne. Une vague de douceur, du ciel bleu, du soleil cette semaine. Plus de 23 degrés mardi et mercredi dans certains coins du département. Gros point noir : une période de sécheresse arrive.

Des températures de plus de 23 degrés en mars, ça n'était plus arrivé depuis 16 ans en Mayenne, explique Didier Groussin, prévisionniste à Météo France : "Il faut savoir que les températures normales en cette saison en ce moment, c'est 12 degrés pour les maximales".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alors, ce temps c'est bien pour faire un peu de bronzette mais cette vague de douceur n'est pas sans conséquence, chez nous, terre d'élevage, "on a un problème avec ces températures mais on a aussi un déficit hydrique qui démarre, une période de sécheresse qui n'est pas de bon augure".

ECOUTEZ Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dérèglement climatique, mars qui ressemble à mai ou juin, et vice-versa parfois, y'a plus de saison, ces spécialistes de la météo alertent depuis des années : "On est conforté dans ce qu'on dit depuis longtemps. Ce sont des choses qui seront de plus en plus fréquentes. L'année 2020 fut la plus chaude sur la planète. On va essayer de s'adapter". On retrouvera des températures de saison à partir de la semaine prochaine mais toujours aussi peu de précipitations.