Le Tarn et l'Aveyron en vigilance orange aux orages ce jeudi soir, le Lot ne l'est plus

Nouveau bulletin de vigilance orange aux orages émis par Météo France : il concerne, en Occitanie, le Tarn et l'Aveyron jusqu'à vendredi 9h matin. Les deux départements se trouvent en bordure de la zone d'alerte qui comprend d'avantage la région lyonnaise, fortement touchée ce jeudi.