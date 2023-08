Le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Lot basculeront en vigilance orange canicule à partir de ce vendredi

Le Tarn-et-Garonne, le Tarn et le Lot ont été placés en vigilance orange ce jeudi par Météo France.

Le Tarn-et-Garonne, le Tarn ainsi que le Lot ont finalement été placés en vigilance orange à la canicule ce vendredi à partir de midi par Météo France. Au total, 19 départements seront donc concernés par la vigilance orange à la canicule partout en France, dont cinq dans le sud-ouest. La Haute-Garonne, elle, reste pour le moment en vigilance jaune.

Un dôme de chaleur

Un dôme de chaleur est attendu sur les trois quarts de la France ces prochains jours. Le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 38 degrés ce dimanche dans le midi toulousain. L'Hexagone pourrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés, un évènement qui mobilise déjà l'exécutif. La Première ministre Elisabeth Borne active dès ce jeudi à 17h une cellule interministérielle de crise.