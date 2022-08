Le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot en vigilance orange à la canicule

22 nouveaux départements passent en vigilance orange à la canicule ce mardi à 16h, annonce Météo France. En Occitanie, il s'agit du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Lot et des Hautes-Pyrénées. Les Pyrénées-Orientales sont déjà en alerte.

Météo France place ce mardi 2 août en tout 27 départements en vigilance orange à la canicule à l'orée de cette troisième vague de l'été. Cinq départements étaient déjà concernés.

Jeudi la pire journée

En Occitanie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et les Hautes-Pyrénées rejoignent les Pyrénées-Orientales. Le niveau orange correspond à une période de chaleur intense pour laquelle les températures dépassent les seuils départementaux pendant trois jours et trois nuits consécutifs, soit 21 degrés la nuit et 36 degrés le jour.

L'épisode devrait être le plus sévère jeudi 4 août avec des températures maximales qui pourront atteindre 40 degrés dans le Tarn. Cette vigilance orange canicule est assortie d’un niveau sévère de risque incendie.

Météo France estime, à l'échelle nationale, qu'il faudra un mois de pluies excédentaires pour revenir à des niveaux d'eau normaux. Aucune précipitation n'est attendue dans les prochains jours sur tout le territoire.