"Le tee-shirt dans la chambre froide" : avec la chaleur, les professionnels creusois obligés de s'adapter

Plus de 37°C à Aubusson, 35°C à Bourganeuf... Beaucoup de stations météo de la Creuse ont enregistré des records de chaleur pour un mois de septembre en ce début de semaine. Et, selon les prévisions, les températures ne devraient pas descendre avant dimanche prochain. Dans ces conditions, on essaye de se barricader au frais, et on profite de la climatisation. Mais ce n'est pas toujours possible : certains travailleurs ne peuvent pas vraiment éviter les fortes chaleurs.

ⓘ Publicité

Jusqu'à 40 degrés derrière les fours à pizza

À tout juste 11 heures du matin, le thermomètre de Mamma Pizza à Guéret affiche déjà 34°C... et ce n'est que le début. "On va monter à environ 38 au moment du service de midi, et le plus dur c'est quand on revient en fin d'après-midi, il fait 40 à l'intérieur" explique Alexandre Lavédrine, le responsable. La faute évidemment aux fours, qui montent jusqu'à 350°C. Et pas de climatisation ni de ventilateur dans le restaurant : rien n'est efficace. Alors c'est le système D qui prime, en plus, évidemment, d'une hydratation régulière et en quantité. "Certains se passent la tête sous l'eau, et puis on a plusieurs tee-shirts : quand il fait trop chaud, on les mouille et on les met quelques minutes dans la chambre froide, ça fait du bien" sourit le gérant. Pour ces pizzaïolos, sortir servir en terrasse relève presque de la pause fraîcheur, puisqu'il y fait moins chaud qu'à l'intérieur.

En fin de matinée le thermomètre de Mamma Pizza à Guéret affiche déjà 34°C. © Radio France - Marie Dorcet

Mais pour ceux qui passent leur temps à courir entre les tables, ce n'est pas non plus de tout repos. Valentin, serveur au bar-restaurant Le Moderne à Guéret, doit lui aussi faire encore plus attention que d'habitude à son hydratation. "Avec le bitume qui renvoie la chaleur, il fait vite très chaud en terrasse. Et puis on marche beaucoup, alors il faut penser à boire, même des boissons chaudes car ça aide le corps." Le serveur, content de passer de temps en temps par la salle de plonge, équipée d'un ventilateur.

Chaleur et humidité aussi dans les pressings. Sophie Couturier, la gérante d'Aqua Nature, s'estime plutôt chanceuse : le bâtiment retient bien la fraîcheur, et elle peut aérer le soir, car elle habite au-dessus. Mais reste la problématique des fers à repasser, qui diffusent de la vapeur très chaude. Heureusement, la professionnelle est moins sollicitée en période de fortes chaleurs, et peut mieux gérer son temps. "Je m'autorise à prendre un délai plus long, pour souffler et attendre des températures plus adéquates".