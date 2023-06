Le téléphérique du pic du midi de Bigorre immobilisé après avoir été frappé par la foudre

Ça fait dix jours que le pic du Midi lutte contre les orages. Régulièrement, des éclairs s'abattent sur les installations électriques, provoquant des dommages violents, mais habituels. Ce lundi 19 juin, c'est le câble de traction du téléphérique du site qui a été frappé par la foudre. Il était de toute façon à l'arrêt et le site était fermé à cause des intempéries. "On a l'habitude, ça fait dix jours que ça dure, mais tous les ans, c'est comme ça" explique Daniel Soucaze, directeur général du site du pic du midi. Des révisions sont en cours, mais d'après lui, le téléphérique devrait rouvrir au mardi 20 juin au matin.

ⓘ Publicité