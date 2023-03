Le Territoire de Belfort en vigilance jaune aux rafales de vent jusqu'à samedi minuit

Le Territoire de Belfort est placé en vigilance jaune aux fortes rafales de vent ce vendredi à partir de 3 heures du matin jusqu'à samedi minuit.

Une perturbation d'Ouest en Est qui devrait toucher la Franche-Comté entre 5h et 8h du matin ce vendredi. Des rafales de vent, comprises entre 70 et 90 km/h, pourraient même aller jusqu'à 100 km/h ponctuellement et localement.

Quelques orages peuvent provoquer de fortes pluies.

Le temps restera instable vendredi après midi jusqu'au début de nuit, avec des averses localement orageuses et surtout un vent très soutenu voire violent par moments.