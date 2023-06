Le toit du Leclerc Montauban-Aussonne et du Brico Dépôt s'effondre sous les intempéries

La toiture du Leclerc Montauban-Aussonne et du Brico Dépôt s'est effondré. 200 mètres carrés de toit n'ont pas résisté au poids de la pluie, tombée en trombe dans la nuit du dimanche 18 juin au lundi 19 juin 2023. Le Tarn-et-Garonne était en vigilance orange aux orages dimanche, le département ne l'est plus ce lundi matin.

Des rafales de vent jusqu'à 113 kilomètres heure ont été enregistrés sur Montauban. Il est tombé près de 30 millimètres de pluie en 12 minutes.

Les équipes du centre commercial sont en train d'évaluer l'étendue des dégâts des inondations, avant de décider d'une réouverture ou non de l'établissement.