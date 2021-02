Le trafic ferroviaire est totalement rétabli sur l'axe La Rochelle-Poitiers-Paris

Aucun TGV n'avait pu emprunter l'axe Paris-Poitiers-La Rochelle dans sa totalité entre jeudi soir et dimanche après-midi. La faute aux pluies verglaçantes qui ont enveloppé la région et littéralement gelé caténaires et aiguillages.

Ajoutez à cela des arbres tombés sur la voie entre Poitiers et La Rochelle, écroulé sous le poids de la glace, et vous avez la recette de presque trois jours de perturbations. Une quinzaine de trains ont même été supprimés entre vendredi et samedi.

C'est finalement le redoux de ce dimanche qui aura permis le dégel des installations.