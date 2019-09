Nantes, France

Après 2003 et 2018, l'été 2019 est le troisième été le plus chaud en Loire-Atlantique et en Vendée depuis 1950. Il y a notamment eu deux épisodes caniculaires avec un point d'orgue le 23 juillet, jour le plus chaud de l'été dans nos deux départements. Le mercure a atteint 38.8 degrés à Nantes, 37.6 à La Roche-sur-Yon et 36.9 à Saint-Nazaire.

A Nantes, la barrière des 30 degrés a même été dépassée 21 fois depuis le 1er juin alors que cela se produit en moyenne une dizaine de fois" Sébastien Decaux, prévisionniste à Météo-Bretagne

Le taux d'ensoleillement est donc exceptionnel cet été avec par exemple 338 heures à Nantes en juillet dernier. Une hausse de 60% par rapport à la normale. Autre fait marquant, des température minimales fraîches en août avec notamment 8.6 degrés à Nantes le mardi 13.

Un déficit de pluie

La pluie s'est faite rare cet été. Il est seulement tombé 50 millimètres d'eau à Nantes depuis le 1er juillet dernier. C'est 45% de moins que d'habitude. C'est légèrement mieux à La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire où les orages survenus début août ont fait du bien.

Pour autant, les sols sont secs et cela ne devrait pas s'arranger. Metéo-Bretagne ne prévoit pas de pluie d'ici le 7 ou 8 septembre prochain.