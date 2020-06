Le Var et les Bouches-du-Rhône placés en vigilance orange "orages-inondations"

Vigilance ce jeudi matin, il pleut beaucoup et parfois très fort ! Le Var et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance orange "Orages - Pluies d'inondations" jusqu'à 15h. Les Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), et le Vaucluse (84) sont aussi concernés par la vigilance. Il a déjà beaucoup plu dans la nuit de mercredi à jeudi et ce jeudi matin des orages sont signalés dans plusieurs secteurs, des routes sont également inondées notamment autour d'Aix-en-Provence ( 20 à 30 centimètres d'eau au niveau d'Aix-Centre).

La situation devrait se calmer à la mi-journée.