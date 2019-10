Le Var frappé par les intempéries mais pas de dégâts majeurs

Routes inondées, trafic SCNF pertubé, plaques d'égouts éjectées, le Var a affronté ce mercredi en fin de journée et une bonne partie de la nuit un épisode orageux très violent, sans faire néanmoins de dégâts majeurs, comme le département en a connus en 2010, en Dracénie.

Var, France

Des axes de circulation inondées, des voies SNCF sous les eaux, des plaques d'égout éjectées, le Var n'a pas échappé à l'épisode orageux très violent qui a frappé le département à partir de ce mercredi après-midi. Les pompiers ont effectué plusieurs mises en sécurité de personnes se retrouvant en difficulté dans leur voiture. Un épisode violent qui n'a fait aucun blessé.

Premier bassin à être touché : l'ouest toulonnais où il est par exemple tombé en moins de 4h 121 mm d'eau au Castellet. Rapidement, les communes de Sanary, Bandol ou encore Six-Fours ont vu leurs routes inondées rendant la circulation extrêmement difficile. A 21h30, les pompiers du Var avaient effectué une quarantaine de mise en sécurité d'automobilistes dont la voiture n'avançaient plus, en raison du niveau de l'eau sur la chaussée. Au Beausset, un véhicule est tombé dans un petit canal, emporté par le courant. Mais son occupant a eu le temps d'en sortir et de se mettre en sécurité. Des salles communales ont été ouvertes, à la Seyne-sur-mer et à Six-Fours pour accueillir d'éventuels sinistrés.

Le trafic SNCF, ralenti au début de l'épisode, a finalement été interrompu dans la soirée un peu après 21h, impactant environ 3000 passagers pendant 1h30.

Dans une moindre mesure, la ville de Toulon a également été impactée. Selon Keraunos, il est tombé 106 mm d'eau en moins de 4h. La toiture d'une maison a pris feu dans le quartier de la Serinette, peut-être frappée par la foudre. Les deux occupants ont été pris en charge par leurs voisins.