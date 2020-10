Le Var solidaire des sinistrés des Alpes-Maritimes

Alors que les évacuations se poursuivent dans les Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex le vendredi 2 octobre, les actions de solidarité se multiplient dans le Var. Un département, on le sait, régulièrement frappé par les catastrophes naturelles. En juin 2010, de terribles inondations avaient dévasté Draguignan et les villages alentours faisant 23 morts, 2 disparus et plus d'un milliard d'euros de dégâts.

C'est justement à Draguignan qu'a eu lieu la première collecte en faveur des sinistrés de l'arrière-pays niçois. Marie-Astrid et Fabien Bianco, un couple de Draguignan qui a vécu de longues années dans les Alpes-Maritimes, a publié dès dimanche sur Facebook un appel à la solidarité. Des produits de première nécessité ont été collectés à l'entrée d'un supermarché de la ville : eau, lait, couches-bébé, lingettes... Parmi les donateurs : de nombreux sinistrés de juin 2010. Une fois leur voiture remplie, Fabien et Marie-Astrid Bianco ont déposé ces dons en mairie de Carros qui les affrétera ensuite dans la vallée de la Vésubie.

Parmi les donateurs, de nombreux sinistrés de juin 2010. Martine habitait Châteaudouble, elle aussi a tout perdu il y a 10 ans. Copier

D'autres actions de solidarité dans le Var