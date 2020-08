En fin de journée ce samedi, le ciel s'est voilé en Vaucluse et des orages sont en cours. Des averses de grêle sont même tombées dans certains secteurs, notamment entre Caderousse et Mornas.

Le Vaucluse frappé par des orages et des averses de grêle ce samedi

Des orages accompagnés de vent, de forte pluie et même parfois de grêle frappent le Vaucluse ce samedi 1er août.

Après une journée sous un soleil de plomb ce samedi 1er août, des épisodes orageux traversent une partie du Vaucluse en ce début de soirée. Par endroit le vent souffle et les orages sont accompagnés de fortes pluies et de grêle, notamment entre Mornas et Caderousse où les pompiers ont été mobilisés après de multiples chutes d'arbres.

L'Enclave des Papes en vigilance orange

Depuis 16 heures 30, les communes de l'Enclave des Papes est en vigilance orange aux orages, à savoir Grillon, Richerenches, Valréas et Visan.

La préfecture de Vaucluse appelle à la plus grande prudence et vous invite à consulter l'évolution de la situation météorologique sur le site de Météo France.