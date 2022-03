Le vent d'autan ne disparaîtra pas avant le 28 mars prévient Météo France

Le vent d'autan commence à en agacer plus d'un ! Ce désagréable vent de sud-est qui nous vient de Méditerranée souffle depuis le 14 mars. Il a connu des rafales jusqu'à 110 km/h dans le Lauragais et la plaine toulousaine. Et ce n'est pas fini.

Anticyclone sur la France + dépression en Espagne = vent d'autan. Et c'est ainsi que le Lauragais et la plaine toulousaine se retrouvent sous un vent à décorner les bœufs. Avec des portières de voiture qui menacent de se dégonder et des déchets qui s'accrochent aux branches des arbres. Météo France affirme que le phénomène va durer jusqu'au 28 mars.

Le vent d'autan, un vent qui rend fou ?

A Toulouse et dans le Lauragais, le vent d'autan souffle depuis le 14 mars. Ce désagréable vent de sud-est, qui a la réputation de "rendre fou" est au cœur de nombreuses conversations tant il irrite et agace :

Le vent d'autan rend fou, j'en ai ras-le-bol, je n'arrive plus à me coiffer

On peut aussi entendre les commentaires suivants :

Quand le vent d'autan souffle, ça fait des déchets dans les rues, avec du plastique partout sur les trottoirs et beaucoup de poussière aussi

Les cyclistes sont à la peine et laissent leur deux-roues au garage :

Vélo et vent, ça ne fait pas bon ménage, c'est épuisant

Qu'on se rassure, la vie ne s'arrête pas pour autant, les rues commerçantes débordent de badauds, le passant simplement courbe l'échine et essaye de ne pas trop se laisser déporter par les bourrasques.

Deux épisodes très rapprochés

Déjà plus de 10 jours de vent avec une pointe à 110 km/h, mais ce n'est pas un record nous dit Jérôme Lecou : "Même si c'est un bon coup de vent avec des valeurs qui ont approché les 110 km/h sur le Lauragais ce n'est pas un record", le prévisionniste de Météo France explique que :

La particularité c'est qu'on a eu deux séquences de vent d'autan fortes. On en a eu une aux alentours du 14-15 mars et une aux alentours du 21-22 mars. Donc on a l'impression d'avoir eu comme ça une séquence un peu sans fin, alors qu'en fait, c'est plutôt deux séquences de vent d'autan.

La mauvaise nouvelle c'est que "la séquence du 22 mars va se prolonger néanmoins quasiment jusqu'à la fin du mois du mois de mars, au moins jusqu'au 28 mars".