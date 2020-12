Le vent va souffler fort ce dimanche-après midi dans le Berry...prudence !

Bella va traverser le pays ce dimanche et ça va souffler. Ce front dépressionnaire sera accompagné de fortes rafales de vent et de pluies parfois soutenues.

Prudence, la dépression Bella arrive ce dimanche en France. Ce vaste sytème dépressionnaire, associé à un front très actif, va générer d'importantes rafales de vent. En Centre-Val de Loire, celles-ci seront comprises entre 80 à 100 km/h. Localement, on pourrait dépasser les 100 km/h. Météo France a placé une grande partie du pays en vigilance jaune "Vent Violent" et notamment l'ensemble des départements de la région. Dans ce contexte, la plus grande prudence s'impose sur les routes et reportez vos déplacements si vous le pouvez.

De son coté, l'associationMétéo Centre précise qu'entre la mi-journée et le début d’après-midi de dimanche, "un front pluvieux très actif abordera le Nord-Ouest du Centre-Val de Loire avec des pluies soutenues, du grésil localement (voire neige fondue pas impossible sous les plus fortes précipitations) et de fortes rafales de vent". Quelques flocons ou petites chutes de neige temporaires sont probables au Nord-Est de la région à l’avant du front. A l’arrière, une traîne très active prendra le relais avec un risque de giboulées de grésil et de neige fondue sur certains secteurs en plaine. Dans la soirée de dimanche, "ce front très actif devrait perdre progressivement son intensité au niveau des précipitions en en glissant vers le Sud-Est de notre territoire" ajoute Météo Centre. Le vent baissera alors en intensité avec des rafales de secteur Sud-Ouest de l’ordre de 30 à 50 km/h le plus souvent (localement > 60 km/h sous une averse, sur le Sud de la région Centre-Val de Loire.