Le vent va souffler fort sur les côtes de la Manche

La Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord lance un appel à la prudence à propos de conditions météorologiques difficiles à venir le long des côtes. Le vent va souffler fort à partir de ce samedi et jusqu'à lundi selon les prévisions.

"Une perturbation active provoquant un fort renforcement du vent secteur Sud Ouest traversera la façade Manche et mer du Nord", indique ce vendredi la Préfecture de la Manche et de la Mer du Nord. Cette perturbation est attendue à partir de ce samedi 26 décembre et "devrait se terminer dans la nuit de dimanche à lundi.

La perturbation devrait se faire ressentir sur toute la façade avec des vents moyens de 40-45 nœuds, c'est à dire jusqu’à 80 km/h et des rafales qui atteindront 60-65 nœuds c'est à dire jusqu’à 120 km/h. Sur toute la durée de cette perturbation, la mer sera le plus souvent forte dans la Manche.

La Préfecture maritime rappelle que vous pouvez composez le n°196 par téléphone, ou canal 16 sur la VHF pour alerter le CROSS de tout problème dont vous êtes victime ou témoin.