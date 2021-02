Le village de Cailly régulièrement inondé par les pluies : "Cela devient fatiguant"

Le petit village de Cailly, à trente kilomètres au nord de Rouen, et ses habitants, sont régulièrement inondés par les eaux de pluies. La faute à une situation géographique spéciale et à la (non)-intervention humaine.

Depuis quelques années, le petit village de Cailly, à une trentaine de kilomètres au nord de Rouen, subit des inondations importantes. La route principale qui mène à l'autoroute se retrouve sous l'eau, comme une partie des maisons autour. Des caves peuvent se retrouver sous 1m50 d'eau, comme celle de Raymond, il y a quelques années. "J'ai perdu ma voiture, il y avait de l'eau jusqu'en haut volant, un lave-linge, ma tondeuse...", égrène-t-il, en fermant son portail, devant lequel il a posé une large planche, pour arrêter l'eau. "Cela marche pas mal, dit-il. J'ai aussi mis une clôture en béton de l'autre côté". Mais il suffit que l'eau passe par chez son voisin pour qu'elle arrive chez lui.

C'est le problème que connaît Christine, la voisine de Raymond. Elle aussi à posé une planche le long de son portail. Mais cela n'a pas empêché la légère inondation de sa cave ce mercredi 3 février. "Oui, c'est fatiguant, confirme-t-elle. La dernière fois, les assurances ont pas mal marché, mais c'est usant. Et on a peur pour les prochains jours", détaille-t-elle, en montrant sa cave, ses meubles surélevés.

Ludovic Suzé, adjoint au maire en charge des travaux, est lui même concerné par ces soucis d'inondation, il a disposé le long de sa clôture des bâches et des bouées qui se gonflent au contact de l'eau. Lui aussi a vu son garage entièrement noyé. "En fait, tous les champs en hauteur autour du village sont gorgés d'eau. Quand il pleut, cela ruisselle, et tous les bassins versants arrivent vers Cailly, qui est le départ de la rivière. Et on est inondés." déplore l'adjoint.

Le village de Cailly, inondé - Ludovic Suzé

Un phénomène qui est donc géographique, mais également dû à l'intervention humaine, sur un sujet qui devient éminemment politique dans cette petite commune. "On peut faire des petits travaux, en lien avec les agriculteurs, avec qui il faut discuter... Mais pour de plus grands ouvrages, cela dépasse notre commune, et avec le syndicat des bassins versants on y travaille avec le département, la région..."

Entre essayer de dévier la trajectoire des eaux d'écoulement, et construire des infrastructures, aucune solution n'est simple et cela pourrait prendre des années. "Trois, quatre, cinq ans... explique l'adjoint. _Si je me place comme élu, je me dis qu'on avance bien, si je me place comme habitant, je me di_s 'ça fait des années que je suis inondé, ça ne va pas...'"