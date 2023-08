Le Zoo de la Barben donne des glaces aux singes pour qu'ils résistent aux fortes chaleurs

Le Zoo de la Barben s'occupe de près de 700 animaux d'une centaine d'espèces différentes. Et en été, les soins sont adaptés aux fortes chaleurs pour le bien-être des animaux. Alors que les grosses chaleurs sont de retour ce mercredi en Provence, nombreuses sont les volières bénéficiant de brumisateurs, certains animaux sont aspergés, d'autres se baignent dans des points d'eau, quand d'autres encore sont servis en glaces à l'eau.

Des glaces, des douches et des baignades

"Il fait chaud donc on adapte l'alimentation des primates en leur donnant des fruits entiers, remplis d'eau, explique la soigneuse Audrey. On prépare aussi des glaces tous les jours. Ce sont des morceaux de fruits et de l'eau que l'on met au congélateur." Les bâtonnets sont ensuite mis à disposition des singes, comme les capucins, qui se régalent : "Ils adorent. C'est vraiment un apport de fraicheur et d'eau."

Le parc animalier est visité par près de 300 000 personnes par an. - Frédéric Provansal / Zoo de la Barben

D'autres espèces du parc bénéficient de brumisateurs permanents, comme c'est le cas du panda roux. Les tigres ont accès à un bassin, dans lequel ils aiment se baigner et nager pour se rafraichir. Dans l'enclos des girafes, un aspergeur est allumé lorsqu'il fait trop chaud, et les éléphants réclament même des douches. "Il a chaud, donc je sors le tuyau et je l'arrose. Ensuite il se roule dans la boue pour conserver l'humidité et se protéger du soleil", raconte un autre soigneur, Vincent.

Le parc animalier conçu pour faire face aux fortes chaleurs

Toutes les nuits en cas de fortes chaleurs, les 30 hectares du parc animalier sont arrosés afin de maintenir une végétation dense pour favoriser l'ombre pour les animaux et les visiteurs, mais cela permet aussi de rafraichir les sols. "Toutes nos installations sont conçues pour tout type de température, on a un réseau d'arrosage, des points d'eau pour les animaux qui aiment se baigner, et surtout de l'ombre", résume le chef d'exploitation Frédéric Provansal.

L'irrigation du zoo est raccordée au Canal de Provence, et le parc consomme chaque année près de 30 000 mètres cube d'eau par an pour prendre soin des animaux et de la végétation.