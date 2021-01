Depuis la mi-journée samedi, plus aucun bus ne circule sur le réseau Tadao dans le secteur de Lens-Béthune. La trafic a été interrompue à cause de la neige.

Lens-Béthune : la circulation des bus Tadao interrompue à cause de la neige

Impossible de prendre le bus depuis samedi midi dans les communes de Lens, Liévin, Béthune, Bruay-La Buissière et Hénin-Beaumont. A cause de la neige et des intempéries, la circulation est complètement interrompue sur le réseau Tadao depuis 13 heures.

Vers 15 heures, la circuation était toujours très compliquée et aucun véhicule n'avait pu reprendre la route.

Le département du Pas-de-Calais, tout comme le Nord, est en alerte orange neige-verglas ce samedi jusqu'à 22 heures.

_Plus d'information à veni_r.