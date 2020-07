Les 6 premiers mois de l'année n'ont jamais été aussi chauds en Côte-d'Or

"Au mois de février, on a eu un temps digne du mois d'avril !" En quelques mots, Denis Thévenin le chef du centre Météo France de Dijon résume une évolution qui se traduit de manière radicale.

Au niveau national, on a jamais connu un début d'année aussi doux. Et c'est bien sûr vrai chez nous.

"Que ce soit en Côte-d'Or ou dans les départements limitrophes, les mois de décembre, janvier et février ont connu des températures moyennes supérieures de 4 degrés à ce que l'on connait d'habitude. C'est un record" commente Denis Thévenin

"C'est bien simple, en février, on avait donc les températures d'un mois d'avril classique, et au mois d'avril, il a fait 4° de plus en moyenne que la normale".

Météo France relève qu'à Paris on a dépassé 6 fois les 30 ° au cours des mois de mai et juin, avec même des 35°, ce qui exceptionnel pour un mois de juin en France.

"Ce n'est pas le cas ici, relève Denis Thévenin, ces mois ont été légèrement supérieurs à la moyenne, mais on a pas connu de pics de chaleur, hormis les 15 derniers jours du mois de juin, où l'on a pu atteindre les 30°, mais ce n'est pas anormal."

En soirée, on dîne volontiers dehors à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Un degré et demi de plus en un an en Côte-d'Or

"On a pas eu en ce début d'année de vague de chaleur, mais tout cela traduit bien le réchauffement climatique. Quand il fait doux en hiver, personne ne s'en plaint et cela frappe moins les esprits qu'une canicule en plein été, mais c'est bien le signe d'un changement climatique."

"Si on fait le bilan, ces douze derniers mois ont tous été supérieurs aux normales habituelles. La moyenne des températures grimpe d'un degré et demi sur un an en Côte-d'Or si on se réfère aux courbes des années 1981 à 2010. Et si on prend comme étalon les années 70 par exemple, ce serait encore plus flagrant."

Pas de canicule cet été

Il va faire bon encore jusqu'au 15 juillet en Bourgogne, mais Météo France ne voit pas pour l'instant de canicule à l'horizon.

On pourra trouver un peu de fraîcheur au lac Kir de Dijon © Radio France - Olivier Estran

"Juillet, août et septembre devraient être légèrement supérieurs à d'habitude" estime Denis Thévenin, mais pas de phénomène extrême, ce qui n'exclut pas des pics à plus de 30°.

Pas de sécheresse non plus au programme, les précipitations ne sont pas en recul. "Il pleut parfois même davantage, mais avec la hausse des températures, tout s'évapore plus vite" note Denis Thévenin.