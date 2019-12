Les agents de Limoges Métropole à pied d'oeuvre pour réparer les routes après les fortes pluies

Limoges, France

Les services de voirie de l'agglomération de Limoges ont reçu ces dernières semaines de nombreux appels de riverains ou de conducteurs pour signaler la présence de "trous" sur les chaussées. Ce sont les fameux nids de poule qui ont refait leur apparition et qui surviennent le plus souvent lors du dégel à la fin de l'hiver. Mais cette fois c'est la pluie qui en est la cause.

"Les premières pluies ont été très intenses et ça dure depuis plus d'un mois ce qui nous oblige en ce moment à intervenir quotidiennement pour réparer les chaussées" explique le chef de service de la maîtrise d'ouvrage routière à Limoges Métropole. Et Philippe Chausse ajoute que comme ça arrive après une longue période de sécheresse les nids de poule se sont révélés tous en même temps.

La première couronne de Limoges principalement concernée

L'agglomération de Limoges gère 1 800 kms de voirie avec un coût annuel pour l'entretien de 17 millions d'euros. Mais les dégradations ont surtout été constatées sur les boulevards de Limoges, les zones industrielles "là où il y a beaucoup de poids lourds et on estime qu'un seul poids lourd fait autant de dégâts sur la voirie que le passage de 10 000 véhicules légers" explique encore Philippe Chausse.

Mais la grosse période d'activité hivernale ne fait que commencer pour les agents de la voirie car le gel, peut être la neige mais surtout le dégel sont encore à venir. D'ailleurs depuis la mi novembre les agents ont commencé à remplir tous les bacs à sels de l'agglomération.