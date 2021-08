Les Alpes-de-Haute-Provence placées en alerte orange canicule

Météo France place ce mercredi à partir de 16 heures les départements des Alpes-de-Haute-Provence et de la Drôme en vigilance orange canicule. Les températures devraient avoisiner les 38 à 40 degrés dès ce jeudi, et pendant plusieurs jours.

Météo France place, à partir de 16 heures ce mercredi les Alpes-de-Haute-Provence et la Drôme en vigilance orange canicule. Les températures devraient avoisiner les 38 à 40°C dès ce jeudi, et pendant plusieurs jours. Ce sont les premiers départements français placés en alerte orange cet été.

Jusqu'à 39 degrés dans la région de Manosque

En cours de nuit de mercredi à jeudi, les températures restent élevées dans les Alpes-de Haute-Provence, avec des températures minimales en fin de nuit comprises entre 17 et 20 degrés sur l'ouest du département soit 4 à 5 degrés au dessus des normales. Les températures maximales en cours de journée de jeudi seront semblables à celles de la veille, comprises entre 35 et 38 degrés, localement jusqu'à 38-39 degrés dans la région de Manosque. Les valeurs attendues pour les journées de vendredi et samedi sont proches de celles du jeudi, voire légèrement supérieures pour les maximales de vendredi. Une baisse des températures s'amorce dimanche.

Ne pas sortir aux heures les plus chaudes

Dans cet épisode de forts chaleurs, il est notamment conseillé de :

Boire de l'eau régulièrement et se rafraîchir le corps

Eviter de sortir aux heures les plus chaudes

Limiter les efforts physiques

Fermer les fenêtres et volets en journée

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, il est conseillé de :

Ne pas utiliser le ventilateur en milieu clos en collectivité en présence de plusieurs personnes. Il est revanche conseillé dans le cadre familial

Les masques de protection ne doivent pas être humidifiés car leur efficacité ne serait plus assurée

Pour l'instant, les départements voisins du Var et des Bouches-du-Rhône sont placés en alerte vigilance jaune canicule.

