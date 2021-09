Dimanche pluvieux un peu partout en France et vigilance particulière dans le Sud-Est où quatre départements sont en vigilance orange orages, pluie-inondations. Les Alpes-Maritimes sont en jaune.

Les Alpes-Maritimes en vigilance jaune orages et pluie-inondation

Les Alpes-Maritimes en vigilance jaune orages et pluie-inondation

Après une belle semaine ensoleillée, attention aux fortes pluies possibles en ce dimanche sur les Alpes-Maritimes. Météo France place le département en jaune pour orages et pluie-inondations. Vigilance plus forte encore pour quatre départements du Sud-Est : le Gard, l'Hérault, la Drôme et l'Ardèche. Dès l'aube en ce dimanche matin l'Ardèche notamment est touchée par de fortes pluies. Cette vigilance est fixée jusqu'à lundi matin, 6h pour le moment.