Les Alpes-Maritimes en vigilance orange aux orages cette nuit

Météo France place six départements en vigilance orange aux orages, dont les Alpes-Maritimes. Le Gard est également en alerte rouge crues et pluie inondation.

Le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance orange aux orages par Météo France à partir de 1 heure du matin et jusqu'à 10 heures ce dimanche. Quatre autres départements sont en alerte orange : les Bouches-du-Rhône, le Var pour risque d'orages. L'Hérault et la Lozère pour pluies et inondations, crues et orages. Le département du Gard est le plus fortement touché. Il est en vigilance rouge aux orages, crues, pluie et inondation. Une personne est portée disparue dans le secteur de Pont-Hérault.

Les cumuls de pluies ont atteint entre 200 à 350 mm sur le relief des Cévennes Gardoises.

Capture d'écran site Météo France - Les Alpes-Maritimes en vigilance orange aux orages - Météo France

Ces fortes pluies cévenoles et forts orages possibles vont se décaler vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au cours de la nuit. "Ces orages s'accompagneront d'une forte activité électrique, de fortes rafales de vent, de phénomènes tourbillonnaires, de grêle et de fortes intensités pluvieuses, de 50 à 80 mm en 1 heure. Le Var est le département le plus exposé en cours de nuit, mais le littoral des Bouches du Rhône sera également touché en soirée et l'ouest des Alpes-Maritimes en seconde partie de nuit", indique Météo France.