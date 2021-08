Météo France a levé ce lundi après-midi la vigilance orange canicule pour les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche et la Drôme. L'alerte concerne toujours les Alpes-Maritimes et le Var.

Les Alpes-Maritimes et le Var restent en vigilance orange canicule

Les Alpes-Maritimes et le Var sont maintenus ce lundi en vigilance orange canicule, après que Météo France a levé à 16h l'alerte sur les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche et la Drôme, qui repassent en vert.

Ce lundi 16 août, les températures poursuivent la baisse amorcée dimanche, indique Météo France. À 15h30 des températures maximales de 22°C ont été relevées à Grenoble, 24°C à Lyon, 26°C à Montélimar, 29°C à Aubenas, 32°C à Dignes-les-Bains. L'épisode caniculaire se termine donc sur l'Ardèche, la Drôme et les Alpes de Haute-Provence. En revanche, les températures de l'après-midi sont encore caniculaires du Var aux Alpes-Maritimes, où la vigilance orange est maintenue encore quelques heures. Les températures atteignent 35 à 39 degrés sur une large partie est du Var. Dans les Alpes Maritimes, elles sont souvent proches de 30 degrés sur le littoral et atteignent encore souvent 31 à 33 degrés dans le proche intérieur et jusqu'à 34 à 37 degrés dans les vallées du Moyen Pays.

Les Alpes-Maritimes sont par ailleurs concernées par une vigilance jaune à la pollution.

