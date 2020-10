Les Alpes-Maritimes passent en vigilance ROUGE ce vendredi 2 Octobre 2020 à partir de midi

Ce vendredi 2 Octobre à 6h, les services de Météo France annoncent le passage en Vigilance Rouge du département des Alpes-Maritimes (06) à 12h pour des risques d’inondations.

Le programmes météo de la journée

Ce matin des averses partout dans les Alpes Maritimes, elles remontent de la mer. La pluie se renforce à midi, ce qui explique le passage en vigilance rouge. Les orages sont localisés très soutenus en montagne et à l'Est du département, Les Paillons, la Bevera, l'Authion, la vallée des Merveilles, les sercteurs de la Bonette et de la Lombarde sont ciblés.

Le vent de Sud se renforce aussi à la mi journée, avec des pointes à 100/125 km/h dans le Haut Pays, 80/90 km/h sur le bord de Mer.

C'est en fin de journée que le pic d'intensité devrait être atteint que ce soit pour la pluie et le vent, autour de 20h, avec près de 300 mm d'eau cumulé par endroit.

En deuxième partie de nuit de vendredi à samedi, le vent de Sud passe à l'Ouest, le mistral va dégager le ciel des Alpes Maritimes.

Comment réagir en cas de Vigilance Rouge Pluie-Inondation ?