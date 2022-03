Les Alpes-Maritimes passent en vigilance sécheresse

Une anomalie météorologique exceptionnelle pousse la préfecture à anticiper et à déclencher dès le mois de Mars la vigilance sécheresse. Et ce n'est peut-être que la première étape...

50% de pluie en moins, c'est le bilan tiré par Météo France sur la saison de recharge 2021-2022. La saison de recharge c'est la période entre Septembre et Mars pendant laquelle la pluie vient s'infiltrer dans le sol et remplir les nappes phréatiques. D'habitude, il tombe 660 millimètres d'eau sur cette période dans les Alpes-Maritimes. Cette saison seulement 333 millimètres ont été comptabilisés. En plus de cela, il a très peu neigé, la fonte ne viendra donc pas alimenter les cours d'eau.

Des niveaux déjà inquiétants...

La conséquence de cette année exceptionnellement sèche est un niveau très bas des nappes phréatiques, des cours d'eau déjà à sec et un lac de barrage qui risque de ne pas se remplir complètement. Ces indicateurs marquent près de 3 mois d'avance par rapport aux niveaux habituels.

... et pas d'amélioration en vue

Cécile Guyon, responsable division service à Météo France ne se montre pas très optimiste pour la suite: "Là nos modèles de prévision pour la tendance du printemps c'est 50% plus sec que d'habitude, 25% normal, et 25% plus humide. Donc le scénario privilégié c'est encore plus de sécheresse". Pour améliorer la situation, il faudrait qu'il pleuve des quantités modérées (de l'ordre de 30 à 40 millimètres) plusieurs fois dans le mois, mais ce n'est pas ce qui est prévu. Facteur aggravant: "la période de recharge est derrière nous", désormais les plantes vont accaparer les ressources en eau, et les nappes phréatiques ne pourront plus se remplir.

La Préfecture décide d'anticiper

Le Préfet a décidé de signer un arrêté sécheresse de "mise en vigilance". Cela signifie qu'il n'y a pas encore de restrictions formelles, mais que la préfecture incite grandement les Azuréens à faire très attention à leur consommation d'eau, pour retarder au plus la baisse critique du niveau des nappes phréatiques. Pascal Jobert, Directeur départemental des territoires et de la mer donne les consignes: "Ce sont les recommandations habituelles, ne pas laisser couler l'eau, ne garder que les usages essentiels, et puis peut-être plus surprenant: vérifiez votre compteur d'eau! Il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de fuites."

Pour l'instant ce sont de simples conseils, mais il y aura vraisemblablement des restrictions plus tard. Le prochain niveau d'alerte pourrait être atteint dès les prochaines semaines.