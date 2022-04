Les arboriculteurs, inquiets du gel prévu les deux nuits prochaines, s'organisent

Les deux nuits prochaines, Bertrand Gazeau sait qu'il ne va pas fermer l'œil de la nuit. "Alors celle d'avant, j'ai dormi comme un bébé", plaisante cet exploitant de Charente-Maritime. Il s'occupe notamment d'un verger de 11 hectares dans le sud du département, à côté de Saintes, à Chaniers. Six hectares de pommiers, quatre de poiriers. Et c'est pour ces derniers qu'il s'inquiète. Les rangées de poiriers s'alignent derrière son magasin, toutes en fleurs, bercées par les rayons du soleil. "S'il fait -2 degrés, les fleurs vont geler, et le fruit est foutu", sait l'arboriculteur. Pour l'éviter, il a installé, méthodiquement, des dizaines et des dizaines de grosses bougies, aussi appelées chaufferettes, dans chacune des allées.

Grapiller quelques degrés

La famille Gazeau va utiliser des bougies qu'elle avait achetées l'année dernière. © Radio France - Lise Dussaut

Toutes ces bougies, c'est un budget de 10 00 euros. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour sauver une saison

Et celles-ci portent bien leur surnom : "L'enjeu, c'est de les allumer au bon moment, détaille Bertrand Gazeau. Elles durent environ dix heures, on doit pouvoir tenir avec pendant deux jours. Car c'est un budget." Pour un hectare, il a donc positionné 250 bougies, qui coûte chacune dix euros. Un petit calcul rapide... Ces petits pots blancs ont coûté près de 10 000 euros à l'exploitation. C'est d'ailleurs pour cela que Pascal et Bertrand Gazeau ne vont pas dormir de la nuit : non seulement pour vérifier la température, mais aussi pour allumer les chaufferettes au moment le plus propice, pour ne pas les gaspiller.

La floraison des poiriers est quasiment terminée. Cela ne se voit presque pas, mais les fruits ont commencé à pousser. © Radio France - Lise Dussaut

"Mais elles peuvent nous sauver la saison, et la récolte", confirme le père de Bertrand, Pascal. Lui, 40 ans de métiers, sait que c'est efficace : "Comme on les a installées, ces bougies doivent nous permettent de rehausser la température de deux degrés." Ici, tout se joue à rien, un degré de trop, même un demi-degré peut suffire. Et selon l'importance du gel, les conséquences peuvent être graves.

50 % de perte, le reste des fruits de moins bonne qualité et de plus petite taille

"Si les fleurs gèlent, on peut perdre la moitié de nos fruits, confirme Bertrand Gazeau. Quant à l'autre moitié, ces fruits seront plus petits et de moins bonne qualité". "C'est la double peine", rajoute son père. Heureusement, pour l'instant cela leur est rarement arrivé (Pascal Gazeau garde en mémoire l'épisode de 1991). "L'an passé, on a eu très peur, mais finalement nous n'avons pas été concernés. Mais plusieurs producteurs de Charente-Maritime ont été touchés", se rappelle Pascal Gazeau.

Pascal Gazeau surveille en permanence son téléphone, sur lequel il regarde les données météo de sa station en temps réel. © Radio France - Lise Dussaut

Le père et le fils savent que les bougies et les tours antigel, autre dispositif qui permet de récupérer quelques degrés, sont des solutions exceptionnelles. "Il ne faut pas que cela se répète trop souvent, vu le budget, avoue Pascal Gazeau. D'autant que là on a choisi de protéger les poiriers, pas les pommiers, parce qu'ils sont plus fragiles et que leur floraison est plus avancée, quasiment terminée." Il le reconnaît : "Ce métier est plus difficile qu'il y a 20 ans." Mais son fils reste optimiste. Lui a commencé cette profession il y a quatre ans, il a créé toute un verger en bio : "Il a été réfléchi en fonction de ces nouvelles contraintes, de tous ces aléas, les arbres ne sont plus disposés comme cette ancienne parcelle où se trouvent les poiriers. Mais bon, il n'empêche qu'il ne faut pas trop que ça se répète..."