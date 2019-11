Les Beaucairois sereins au lendemain de la crue du Rhône

Beaucaire, France

Après une crue impressionnante mais sans gravité, l'afflux du Rhône reviendra à la normale ce lundi après-midi à Beaucaire. Trois parkings restent néanmoins inondés dimanche : celui des Arènes, celui du champ de foire, ainsi que le parking du Casino. "Nous demandons aux citoyens de ne pas garer leur voiture en zone inondables jusqu'à nouvel ordre" précise Julien Sanchez, maire de la commune.

La veille, à 17 heures, un communiqué de presse demandait aux habitants de récupérer leurs automobiles avant la crue du Rhône. En fin d'après-midi, le fleuve recevait l'eau de tous ses affluents en amont. "L'eau est montée plus vite que prévu, nous avons fait appel à des dépanneuses. Mais 300 véhicules ont été épargnés grâce à la prévention" félicite le Maire.

Les habitants du quartier, coincé entre le château et le Rhône, reprennent sereinement leurs habitudes ce dimanche. Julien et Kader s'amusent même à faire des ricochets. "Nos parents garent leurs voitures ici d'habitude. Là on a de l'eau jusqu'aux chevilles !"