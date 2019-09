Les berrichons saluent l'arrivée de la pluie !

Après des mois et des mois sans eau, la pluie a fait son grand retour ce weekend dans l'Indre et le Cher, au grand soulagement de nombreux Berrichons !

Bourges, France

Un petit plic-ploc régulier s'abat en douceur sur les bâches du marché en ce dimanche matin, place Saint-Bonnet à Bourges. Les passants sortent des cabas un ustensile que l'on avait un peu perdu de vue ces derniers temps : "Mon parapluie est bien content de prendre l'air ! Il fallait de l'eau, on est ravi" s'amuse une cliente dans la file du boulanger. La météo est, ce matin-là plus encore que d'habitude, le principale sujet de conversation entre les étales.

Côté commerçants, on se félicite de ce retour encourageant de la pluie, souhaitant que cela dure, et plus intensément encore : "C'est qu'il va falloir rattraper... explique Sylvie, primeur. Les légumes ont beaucoup souffert, on a de gros retard de production. Il y a eu des carences avec la sécheresse et la canicule".

A quelques pas de là, ce producteur de fromages originaire de l'Allier scrute lui aussi le ciel avec angoisse : "J'ai une centaine de chèvres et des vaches. Mes bêtes boivent plusieurs dizaines de litres d'eau par jour, jusque 100 litres par jour et par vache... Elles n'ont rien à manger dans les prés, j'ai dû sortir le fourrage il y a longtemps déjà. Économiquement, c'est catastrophique..."

Selon plusieurs associations de météorologie, le cumul de précipitation dans le Cher n'atteint pas les 250 mm d'eau depuis le début de l'année, contre 560 environ l'an passé à la même période. Or, l'année 2018 avait déjà été particulièrement marqué par les épisodes de sécheresse...