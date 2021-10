À partir de ce dimanche et jusqu'à lundi, les départements des Bouches-du-Rhône et du Var sont placés en vigilance orange par Météo France "orages" et "pluie-inondation".

Les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange pluie, orages et inondations

Les préfectures du Var et des Bouches-du-Rhône appellent à la plus grande prudence ce dimanche soir et lundi. Les deux départements sont placés en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages". Des vents violents, de la grêle et jusqu'à 60 mm de pluie sont attendus.

Tous les déplacements sont vivement déconseillés. Pour vos conditions trafic et météo en temps réel, écoutez France Bleu Provence, 103.6.