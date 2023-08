Les Bouches-du-Rhône passent en alerte rouge ce vendredi, risque incendie très élevé

Le risque incendie va s'intensifier en fin de semaine en Provence. Ce vendredi, la météo des forêts place les Bouches-du-Rhône en rouge, le Var reste en orange. Ce jeudi, les deux départements sont déjà en vigilance orange.

Le week-end chargé sur les routes ne va pas améliorer la situation. Le moindre mégot jeté, la moindre étincelle peut faire des ravages, comme l'explique le lieutenant-colonel Nicolas Faure des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône : "On se rend compte que la plupart des départs de feu sont très souvent liés au mégot en bord de route, c'est une réalité". Il donne un exemple : l'incendie du 31 juillet dernier en bord d'autoroute entre Martigues et Marseille.

Deux fois plus de sapeurs-pompiers

Et pourtant, on peut très facilement éviter ces départs de feu. Il explique : "On ne jette pas ses mégots dans la nature. On en appelle à la responsabilité de tous, c'est une mobilisation générale."

Ce vendredi, dans les Bouches-du-Rhône, les effectifs de sapeurs-pompiers vont doubler, passant de 500 à 1.000, répartis sur tout le territoire à des endroits stratégiques. Les renforts viennent de l'ouest de la France et une quarantaine de sapeurs-pompiers sont arrivés de Roumanie ce mercredi pour tout le mois d'août.