Les camions interdits de circuler sur l'A48, entre Voreppe et Coiranne, ce samedi

Les camions ne peuvent plus rouler sur une bonne portion de l'A48, au niveau de Voreppe et Coiranne. Décision de la préfecture de l'Isère ce samedi 2 avril, alors que la neige n'arrête pas de tomber.

Depuis ce samedi matin, 9h30, et pour une durée indéterminée, les poids lourds de plus de 7 tonnes 5 sont interdits dans les deux sens entre Voreppe et Coiranne sur l'A48, à cause des conditions météo. Ils sont en train d'être stockés ou retournés sous le contrôle des forces de l'ordre. Ca se passe au niveau des barrières de Voreppe, Coiranne et de l'Isle d'Abeau.

L'accès à l'autoroute leur est interdit par les diffuseurs de Voiron, Rives et Moirans. Sur les autres routes, les conditions de circulation sont également difficiles.

L’interdiction de circulation pour les camions sur la route nationale 85, la rampe de Laffrey, entre les communes de Vizille et La Mure, est maintenue, tout comme sur la route départementale 529, entre les communes de Jarrie et La Mure.

Le département de l'Isère est toujours à ce stade en vigilance orange neige et verglas.