Les céréaliers du Lauragais déploient leur propre réseau de stations météo pour mieux prévoir le temps

Mieux prévoir le temps pour optimiser les récoltes, la Coopérative Régional du Lauragais qui rassemble 600 céréaliers sur quatre départements, la Haute-Garonne, l’Aude, le Tarn et l’Ariège, a déployé un réseau d'une douzaine de stations météo, en collaboration avec Sencrop une startup de l’agritechnologie. Ces stations météo connectées, transmettent aux agriculteurs en temps réel sur leur smartphone des informations précieuses : température, hygrométrie, vitesse du vent, ou cumul de pluies, indispensables pour optimiser le traitement des sols et les récoltes.

La météo de la parcelle en direct sur le smartphone

En pleine moisson du tournesol, Fabrice Therron, céréalier à Montgaillard-Lauragais a les yeux rivés sur l'écran de son smartphone. « On peut avoir les prévisions en permanence, elles sont réactualisées plusieurs fois par jour. _En ce moment, en pleine récolte, je les regarde à peu près dix fois par jour_. C’est important de savoir si on va pouvoir aller moissonner, si on doit sortir la moissonneuse ou si ça ne vaut pas le coup. »

Pour un céréalier, la météo, c’est primordial. On dépend à 80% de la météo

Sur son domaine de 210 hectares, Fabrice est équipé depuis trois mois de cette petite station météo mobile qui mesure le vent et la pluviométrie, une douzaine de ces stations sont connectées entre elles. « Là au moins, c’est référencé sur les parcelles et en temps et en heure. » « C’est surtout important de savoir l’orientation et la force du vent » précise l’agriculteur dans cette région balayée régulièrement par le vent d’autan. Car de mars à juin, il faut régulièrement traiter les récoltes, et rien ne sert d’épandre des pesticides si le vent les disperse.

Fabrice Therron , céréalier à Montgaillard-Lauragais , a sa station météo Copier

Grâce à un abonnement de 159 € annuel, Fabrice Terrier a la possibilité d’être connecté aux cinq stations météo des communes environnantes. « cela n’empêchera pas les aléas d’arriver, mais si l’on voit de gros orages arriver, que tout doit raviner après , ou qu’un produit doit se lessiver, on interviendra pas. »

Sur son smartphone, Fabrice surveille aussi les cours mondiaux des céréales. Cette année, ils sont au plus haut, là encore en raison des aléas climatiques.

Les stations météo déployées dans les champs par la startup Sencrop - @Sencrop

Plus précis, plus localisé que Météo France

Jusqu’ici, les céréaliers consultaient des sites comme Météo France ou Météociel , pratiques, mais pas assez localisés explique Benoit Boddi, technicien à la Coopérative du Lauragais. « Météo France n’est pas ciblé. Ici, ces douze agriculteurs bénéficient de ces stations à la parcelle. Ils savent au jour le jour, ou dans l’heure, la quantité de pluie tombée. S’il est tombé 10 millimètres, par exemple pour un travail du sol, un labour, il sait que c’est le bon moment pour le faire. Là nous sommes en pleine période de moissons, s’il tombe 10 millimètres, l’agriculteur sait qu’il ne peut pas moissonner, il faudra qu’il attende un ou deux jours de plus. Ils peuvent tout suivre à distance sur leur smartphone, en temps réel. Ils peuvent mettre une alerte, s’ils veulent aller aux champs _à partir de 10 millimètres de pluie, ils seront prévenus et pourront intervenir_. »

Benoit Boddi - technicien à la Coopérative du Lauragais. Copier

Depuis leur smartphone, les techniciens de terrain de la coopérative ont désormais accès, en un clic, aux informations météo de parcelles éloignées entre elles. Ils peuvent ainsi conseiller au mieux les agriculteurs adhérents sur les risques météo, la prévention des maladies ou encore leur permettre d’optimiser les traitements phytosanitaires, qui doivent être effectués sous certaines conditions météo pour être efficaces.

La coopérative a installé gratuitement les stations météo chez douze de ses adhérents. Pour un abonnement de 79€ annuel, les céréaliers peuvent avoir accès en direct aux informations de deux stations météo, à cinq stations environnantes pour 159€.