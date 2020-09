Les championnats de France d'aviron ont été annulés samedi, à cause des mauvaises conditions météo. La compétition, entamée la veille, réunissait des rameurs venus de tout l'hexagone.

Les championnats de France d'aviron annulés à cause des intempéries

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas l'épidémie de coronavirus qui est à l'origine de l'annulation d'une compétition sportive, mais la météo.

Alors que les Hauts-de-France sont touchés depuis vendredi par la perturbation Odette, les Championnats de France d'aviron, qui devaient avoir lieu à Gravelines, ont finalement été annulés samedi. C'était le premier rendez-vous national de la saison, après une longue attente, pour cause d'épidémie de Covid-19 et le comité d'organisation s'était investi pour que la compétition se déroule selon les règles sanitaires. Il avait dû se résigner notamment à des épreuves à huis-clos.

Privés de régates nationales durant la période habituelle, les rameurs et rameuses attendaient la compétition. 117 clubs avaient fait le déplacement jusqu’à Gravelines.

Mais la météo a eu raison de leur enthousiasme. Vendredi, déjà, les courses vétérans avaient dû être reportées à cause de la tempête, et des vents soufflant à plus de 80 km heures.

La FFA a annoncé cette décision dans un communiqué, expliquant que les conditions de sécurité n'étaient plus réunies pour assurer la sécurité des rameurs.