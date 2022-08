Les chasseurs d'orages de l'Hérault se sont régalés pendant deux nuits

Même s'ils n'ont pas fait de dégâts majeurs, les orages ont été particulièrement violents dans le département de l'Hérault dans la nuit de mardi à mercredi et mercredi soir. Une aubaine pour les chasseurs d'orages, ces photographes qui immortalisent les éclairs pour en faire de magnifiques clichés.

Serge Zaka est maintenant un des chasseurs d'orages les plus connus, il traque les éclairs depuis 16 ans et a été récompensé l'an dernier par le titre de la plus belle photo météo du monde pour un cliché pris près de Cannes.

2 000 photos, 300 éclairs immortalisés, 3 photos exploitées

Cet habitant de Saint Martin de Londres a passé deux nuits blanches appareils photos à la main. "Je me suis positionné dans un premier temps au nord de Montpellier pour attendre les orages arriver. Ensuite, plus près de la mer, autour des étangs pour voir les éclairs et les reflets dans l'eau, c'est vraiment très bien. Et puis pour finir, je suis remonté au nord, donc juste là où j'habite pour pouvoir prendre le pic Saint-Loup et les Cévennes"

Ces orages ont été particulièrement électriques et esthétiques puisqu'on a eu énormément de foudre. 10 000 éclairs sur la seule région. "J'ai dû attraper 200 ou 300 éclairs, ce qui est quand même assez remarquable pour une chasse à l'orage. Il y a à peu 1 000 à 2000 clichés qui sont tout noirs, c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'éclair ou je les ai loupés, mais il reste 200 à 300 photos intéressantes. En général, je n'en traite que maximum trois ou quatre par chasse à l'orage pour éviter les redondances. J'en ai déjà traité deux. Il m'en reste une qui est particulièrement sympa du côté de l'étang à Lattes où j'ai quelques flamants roses, une petite barque sympa et des reflets d'éclairs dans l'eau. "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Serge Zaka avait aussi à cœur de faire une photo du Pic Saint-Loup, mission accomplie. "Je voulais faire une photo d'un coup de foudre entre le pic Saint-Loup et l'Hortus. Et là, c'était particulièrement réussi puisqu'on avait la pleine lune qui éclairait la vigne et les deux falaises, et donc on voyait très très bien le paysage avec ce coup de foudre au milieu"

Le Pic Saint Loup et l'Hortus traversés par la foudre - Serge Zaka

La principale qualité pour un chasseur d'orage, c'est bien sûr la patience. "La chasse a duré 10 heures, 10 heures de stress, 10 heures de mouvement, 10 heures de pluie. 10 heures de chaud et de froid en même temps, parce que ça dépend, où se situe dans l'orage. Donc il faut être très patient, il faut aussi être assez vaillant. Il ne faut pas avoir peur de faire des nuits blanches et de faire quelques kilomètres autour de Montpellier "

Serge Zaka, chasseur d'orages héraultais Copier