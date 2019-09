Les cigales se remettent à chanter en Provence

Provence, France

Vous les avez peut-être entendu depuis quelques jours. Comme en plein mois d'août, les cigales cymbalisent dans l'arrière pays de la Provence. "Ça m'a étonné, raconte Pascal, un habitant de Saint Julien le Montagnier dans le Var. Mais c'est vrai que l'après-midi ici, il fait 45 degrés en plein soleil !". A l'ombre, les températures relevées tournent autour des 30 degrés. Une chaleur idéale pour la cigale.

Des rescapées du mistral

A partir de 25 degrés, le mâle de la cigale se met à chanter pour attirer la femelle. Et pourtant, il y a une dizaine de jours, le symbole de la Provence était devenu muet.

J'ai déjà entendu des cigales jusqu'au 15 octobre - Gérard Filippi, spécialiste des cigales

"Cela aurait pu anéantir les populations de cigales, explique Gérard Filippi, entomologiste, spécialiste des cigales. Mais la fraîcheur n'a duré que quelques jours. Et celles qui sont restées en vie rechantent. Et puis on a des éclosions un peu tardives. Autour d'Aix-en-Provence, j'ai déjà entendu des cigales jusqu'au 15 octobre."

La cigale n'aime pas la sécheresse

Rien ne dit donc que ces chants de cigales de la fin de l'été sont liés au réchauffement climatique. Mais si ces insectes aiment la chaleur, ils ne supportent pas trop le manque d'eau. La cigale vit entre trois et six ans sous terre. Une sécheresse ralentit donc son développement. Si les cigales se mettent à chanter de plus en plus longtemps l'été, elles pourraient être donc fort dépourvues et ... de moins en moins nombreuses dans les prochaines années.