Les conditions climatiques jettent un froid sur le chantier du Viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne

Neige, verglas et froid, un trio climatique qui rend les conditions de travail difficiles pour de nombreux salariés, comme dans le BTP. Illustration sur le plus gros chantier en cours dans le département, à Château-Gontier-sur-Mayenne.

C'est le plus gros chantier en cours dans le département, le Viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne. L'imposant ouvrage d'art surplombe la vallée de la Mayenne. Peu de monde en ce moment explique Denis Charon, l'un des porteurs du projet : "les soudeurs arrivent à travailler. Pour autant, les autres activités sont arrêtées. On avait des travaux de terrassement du côté de la route de Saint-Sulpice qui ont été stoppés à cause et de la pluie et du froid. Ce sont des choses qui arrivent l'hiver et dans les marchés de travaux publics, c'est prévu qu'il y ait des arrêts comme celui-ci".

Le Viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne vu depuis la rive droite © Radio France

Cela dit, le chantier va reprendre normalement assez vite, aucune inquiétude sur la date de livraison du Viaduc, d'ici la fin de l'année, et sur la mise en service de la déviation nord de Château-Gontier-sur-Mayenne en 2022.

Le froid, ces hommes-là l'affrontent à vélo. Ils livrent des repas midi et soir dans le centre de Laval. En temps normal, ils ont déjà des conditions de travail épouvantables : "je suis obligé de mettre deux pantalons et je porte une grosse doudoune, en plus du froid les rues sont glissantes" confie l'un d'eux qui travaille aussi en soirée quand le froid est encore plus mordant.

Les hommes souffrent du froid, les animaux aussi. Sophie Cormier tient la pension canine du Robinard à Villiers-Charlemagne.

Sophie Cormier tient la pension canine du Robinard à Villiers-Charlemagne. © Radio France

Sorties en pleine nature raccourcies et chauffage dans tous les bâtiments explique-t-elle : "par exemple en ce moment j'ai deux bergers suisses, ça ne leur pose pas trop de problème mais ce sont des chiens habitués au confort d'une maison. Donc on chauffe les boxes. Il fait entre 15 et 20 degrés et avec une bonne couverture en plus, ça va".

En Mayenne, le grand froid va progressivement disparaître. Les températures vont remonter à partir de dimanche.