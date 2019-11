Les conseils à suivre avant l'arrivée de la tempête Amélie dans le Poitou

C'est vers 4h du matin ce dimanche que les premières rafales de vent devraient toucher le Poitou, avant une seconde salve entre 7h et 10h. Le Poitou est en vigilance orange aux vents violents. Prenez quelques précautions avant l'arrivée de la tempête Amélie en Vienne et Deux-Sèvres.

La Vienne et les Deux-Sèvres en vigilance orange aux vents violents. En tout, Météo France a placé huit départements de l'ouest en alerte. Attention d'ailleurs si vous devez vous rendre en Vendée, en Charente-Maritime ou en Gironde pour ce week-end de la Toussaint, tout le sud-ouest est visé par la tempête Amélie, la première de la saison. Le vent va souffler jusqu'à 130 Km/h sur la côte, à Oléron et Ré. Dans le Poitou, les premières rafales sont attendues dans la nuit, vers 4 heures du matin. Mais c'est entre 7 heures et 10 heures que la tempête sera la plus forte en Vienne et Deux-Sèvres avec rafales jusqu'à 100-105 Km/h par endroits.

Les autorités s'attendent à des dégâts

Dans la Vienne comme dans les Deux-Sèvres, il faut s'attendre à d'éventuels dégâts : des coupures de courant et de téléphone plus ou moins longues. Des toitures et des cheminées endommagées. Des branches d'arbres qui cassent, et des voitures déportées sur les routes. La circulation routière risque d'ailleurs d'être perturbée, notamment sur les départementales et les communales en forêt.

Quelques conseils à suivre

Le conseil, c'est donc de reporter ses déplacements autant que faire se peut. Si vous n'avez pas le choix et que vous devez prendre le volant, pensez à lever le pied sur route et autoroute. En particulier si votre véhicule a une forte prise au vent (camions, caravanes ou camping-cars). On évite d'aller se balader dans les parcs, les bois et les zones forestières. En ville, soyez attentifs à tout ce qui peut s'envoler ou peut tomber du ciel (tôles, tuiles ou ardoises). Chez vous, rangez tout ce qui peut être emporté par le vent. Et pour ceux qui ont des groupes électrogènes, rappelez-vous bien qu'il faut les installer à l'extérieur des bâtiments obligatoirement. Enfin, on ne ramasse pas les fils électriques qui sont tombés par terre. Et on attend la fin de la tempête pour réparer sa toiture.

Photo d'illustration © Maxppp - Maxppp

Attention aux arbres

Emmanuel Moreau, spécialiste météo dans le Poitou rappelle qu'Amélie est une tempête classique.

Rien à voir avec la tempête de 99. Mais c'est la première de la saison. Et il y a encore des arbres en feuilles. La végétation est fragilisée par l'alternance sécheresse-pluie abondante. Le risque donc, c'est de voir des arbres ou des branches se briser au vent.

Mais la tempête Amélie frappera le Poitou sur une courte durée. Le consultant météo, estime en effet que "l'épisode tempétueux devrait être terminé pour 10h-11h ce dimanche."