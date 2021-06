Météo France active ce mercredi matin la vigilance orange aux orages dans les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine.

Les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine sont en vigilance orange pour des orages

C'était trop beau pour durer ! Après plusieurs belles journées accompagnées de fortes chaleurs, la météo tourne à l'orage sur l'ouest de la France.

Les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine sont placés en vigilance orange dès 15 heures et jusqu'à la nuit prochaine. La Vigilance jaune est activée pour le Finistère et le Morbihan.

25 départements sont placés en vigilance orange pour de la grêle et de fortes rafales de vent, annonce Météo France. On devrait connaître 15 mm de précipitations dans les Côtes d'Armor et le Morbihan.