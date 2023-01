Les crues du Saleys inquiètent toujours les habitants de Salies-de-Bearn

Alors que l'été, on peut presque le traverser à pied, le Saleys a encore pris cette semaine des allures de torrent. Certains habitants de Salies-de-Bearn pourraient presque toucher l'eau de la rivière en se penchant à leurs fenêtres. Ce sont les fortes pluies tombées dans la nuit du lundi 16 janvier qui sont responsables de cette crue, et si ce genre d'épisode n'est pas rare, il est particulièrement intense cette fois-ci. Pour les Salisiens, les mauvais souvenirs de l'inondation du 13 juin 2018 remontent à la surface.

L'inondation du 13 juin 2018 avait laissé plus d'une centaine de personnes sans domicile © Radio France - Daniel Corsand

"Pas de solution miracle"

"Tout a été dévasté en 2018. Dès que le Saleys monte, on est très stressés. On a pas de solution miracle quand l'eau monte" déplore Jérôme Durand, restaurateur. On comprend facilement l'inquiétude des habitants vue l'ampleur des inondations il y a 4 ans où plus d'1m60 d'eau avait déferlé dans les rues.

"J'ai reçu une dizaine d'appels de parents d'élèves qui me demandaient si l'école était ouverte", déclare Alain Touzaa, directeur de l'école primaire La Fontaine. "En 2018, il y a eu 1 mètre d'eau dans les étages inférieurs, ça en a traumatisé certains". Depuis, de nouveaux bâtiments plus sécurisés ont été ouverts et l'école peut continuer à accueillir des élèves, même en cas de fortes précipitations. Pour l'instant, la rivière n'a pas quitté son lit, mais une voiture garée sur ses berges a été emportée.