Les dernières restrictions sécheresse enfin levées en Ardèche

Il aura donc fallu attendre le 16 novembre pour en finir avec la sécheresse en Ardèche. Le préfet a abrogé les dernières restrictions d'eau qui étaient encore en vigueur pour la vallée de l'Ouvèze (le secteur de Privas) et le bassin de la Cance dans le nord du département. Après une sécheresse très marquée cet été, ce sont les pluies de ces derniers jours, couplées à des températures plus automnales, qui permettent de sortir de cette situation.

ⓘ Publicité

Des quantités de pluie très disparates

La pluviométrie reste très inégalement répartie en Drôme-Ardèche. Depuis le 1er novembre, il est tombé 167 millimètres de pluie à Aubenas, soit le double de la normale pour la première quinzaine de novembre. Mais il n'a plu que 37 millimètres sur la même période à Saint-Agrève et 46 millimètres à Annonay. Sur une diagonale allant des Cévennes à Montélimar et jusqu'à Valence et Romans-sur-Isère, la situation est redevenue normale. En revanche, les Baronnies dans la Drôme et le Plateau ardéchois restent des régions très déficitaires en pluie sur l'année.