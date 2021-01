Les deux Charentes sont placées en vigilance orange jusqu'à lundi après midi 16 heures par météo France. Ce dimanche, 26 départements sont d'ailleurs concernés. Des phénomènes de crues et d’inondations sont particulièrement à prévoir en Charente.

Les deux Charentes en vigilance orange pour crues et inondations

Les deux Charentes sont placées en vigilance orange jusqu'à ce lundi 16 heures par météo France. Des phénomènes de crues et d’inondations sont à prévoir particulièrement en Charente.

Selon Vigicrues, le secteur de La Charente Amont est à surveiller. Elle est en orange à Angoulême, Mansle, Montignac-Charente et Vindelle. Vigilance orange également sur la Seudre, Corme-Ecluse, Saujon, et Saint André de Lidon. La préfecture prévient d'ailleurs que dans ce secteur de la Seudre, la marée haute est attendue ce lundi matin à 6 heures 55.

Copie écran du site Vigicrues - Vigicrues

Crues possibles également en Charente-Maritime, mais attention aux rafales de vent et vagues submersion. 80 à 85 kilomètres heure en rafale cette nuit, et ce lundi matin notamment sur l'Ile d'Oléron et pour le Royanais.