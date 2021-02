Les départements des Deux-Sèvres et la Vienne basculent ce jeudi matin en vigilance orange à la neige et au verglas.

Neige-verglas : les Deux-Sèvres et la Vienne en vigilance orange

Les deux départements du Poitou passent ce jeudi matin en vigilance orange à la neige et au verglas. Ils s'ajoutent aux départements bretons, à la Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-et-Loire. La neige pourrait n'arriver que dans la soirée. Les deux départements restent en vigilance jaune au froid et aux crues.

Carte des vigilances météo de ce 11 février. - Météo France

D'après Météo France la neige ne devrait pas arriver avant 21heures ce jeudi, accompagnée de pluie verglaçantes, que ce soit dans la Vienne ou les Deux-Sèvres.