Les directeurs d'écoles de Saint-Brieuc dénoncent le manque d'anticipation face aux intempéries

Le courrier signé de l'ensemble des directeurs d'écoles est parti dès ce vendredi 12 février. Ils estiment que la décision prise par la municipalité et la préfecture des Côtes d'Armor de fermer toutes les écoles de la ville en raison des intempéries et du verglas, aurait due être prise la veille.

"Eviter des prises de risques inutiles"

" Les prévisions météorologiques très précises et fiables du jeudi 11 février après midi, annonçaient une situation très difficile ce vendredi 12 février au matin. Dès lors, en concertation avec la préfecture, il aurait fallu envisager une fermeture des écoles " écrivent ils. Et ils poursuivent : " Dès 6h00 ce jour, le conseil départemental communiquait sur l'impraticabilité du réseau routier et il suffisait de sortir de chez soi pour s'en rendre compte. À Saint-Brieuc, nous n'avons appris qu'après 8h00, par nos IEN (ndlr : Inspecteurs de l'Education Nationale), que la Ville fermait les écoles. L'information officielle par mail n'est arrivée qu'à 8h50. Si cette décision avait été prise plus tôt et anticipée, elle aurait évité à de nombreuses personnes, agents communaux, parents, enseignants, des prises de risques inutiles et une mise en danger des personnes et de leur véhicule. Nous regrettons beaucoup cette situation et souhaiterions qu'elle ne se reproduise pas à l'avenir ".

La situation ce vendredi matin dans les Côtes d'Armor est inédite par son ampleur depuis plus de 30 ans avec un réseau quasiment impraticable à cause du verglas et des pluies verglaçantes. Elle s'améliore ce vendredi après midi avec tout de même encore des zones où il faut être très prudent.